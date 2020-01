Do Diário do Grande ABC



20/01/2020 | 13:33



Foi colocado on-line o teaser do longa-metragem Detetives do Prédio Azul 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo, nova produção baseada no popular seriado infantil Detetives do Prédio Azul, do canal Gloob. O vídeo pode ser visto na página da distribuidora Paris Filmes no YouTube.

O material de divulgação, com menos informações do que um trailer mais completo, tem 1 minutos e 42 segundos de duração. As cenas revelam que o trio de detetives precisa viajar até um lugar congelante e repleto de magia para salvar amigo que está enfeitiçado.

Segundo a sinopse oficial, Pippo (Pedro Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Leticia Braga) se vêem em apuros quando Severino (Ronaldo Reis) encontra um objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia era, na verdade, uma das faces do Medalhão de Uzur, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo. Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro tão querido começa a se transformar em uma figura maligna.

Natural de Santo André, a atriz Klara Castanho participa do filme no papel de Dunhoca, filha da bruxa Duvíbora (Alexandra Richter). Elas estão dispostas a fazer qualquer coisa para colocar as mãos na relíquia e surgem como vilãs da trama.

O diretor Mauro Lima (responsável por títulos nacionais como Tainá 2: A Aventura Continua e Tim Maia) comanda a produção. Detetives do Prédio Azul 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo chega aos cinemas em 25 de junho.