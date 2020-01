Taxas futuras de juros rondam estabilidade com feriado nos EUA e agenda fraca

20/01/2020 | 09:48



Os juros futuros rondam a estabilidade desde a abertura nesta segunda-feira, 20, e mostram liquidez fraca em dia de feriado nos Estados Unidos e agenda local esvaziada, cujo destaque é o IPCA-15, na quinta-feira (23). No exterior, as atenções estarão no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, que começa oficialmente com as discussões na terça-feira, 21.

Em segundo plano ficou o relatório Focus apontando redução das projeções para IPCA para 2020 de 3,58% para 3,56% e permanecendo em 3,75% para 2021. A previsão para alta do PIB em 2020 passou de 2,30% para 2,31% e para 2021 segue em 2,50%. As estimativas para Selic permaneceram em 4,50% para 2020 e 6,25% para 2021. Já as projeções para câmbio para fim de 2020 passaram de R$ 4,04 para 4,05 e para 2021 seguem em R$ 4,00.

Às 9h30 desta segunda-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,425%, de 4,420% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2023 marcava 5,660%, de 5,670% no ajuste de sexta-feira, enquanto o DI para janeiro de 2025 exibia 6,380%, mesma taxa do ajuste anterior.