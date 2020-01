Paulo Pelaipe chega para ser executivo do São Caetano

Dérek Bittencourt

18/01/2020



Paulo Pelaipe é o novo executivo de futebol do São Caetano. Um dos principais responsáveis pela vinda do técnico Jorge Jesus para o Flamengo em 2019 – apresentou o nome e fez os primeiros contatos –, o dirigente acertou ontem pela manhã sua vinda para o Azulão. O início dos trabalhos do cartola no clube será na segunda-feira.



Segundo fonte do clube que pediu para não ser identificada, a chegada de Pelaipe é uma tentativa de reestruturar o clube e, além disso, aproveitar que nesta temporada o São Caetano retorna à Série D do Campeonato Brasileiro para, em quatro temporadas, voltar para a elite do futebol nacional. E, para isso, o Azulão busca novos parceiros e patrocinadores.



Ao contrário do que alguns veículos informaram, Paulo Pelaipe não realizará jornada dupla no São Caetano e na Ferroviária, sendo exclusivamente dirigente do Azulão. É aguardada coletiva para apresentação do dirigente no início da semana.



O cartola teve em 2019 sua segunda passagem pelo Flamengo, conquistando os títulos do Campeonato Carioca, do Brasileiro e da Libertadores, este que credenciou o time para a disputa do Mundial. Na semana passada, porém, o dirigente foi surpreendido ao ser demitido por e-mail.



Além do Flamengo, o dirigente trabalhou em outros grandes clubes do futebol brasileiro. Seu início foi no Grêmio, em 1979, atuando na base, escolinhas e futebol de salão. Entre 2005 e 2008, foi vice-presidente de futebol do clube gaúcho. Depois, passou por Fortaleza, Corinthians, retornou ao Grêmio, teve a primeira passagem no Flamengo, foi ao Criciúma, Vasco, Coritiba e voltou para o Rubro-Negro carioca. No fim de 2019, foi especulado no Palmeiras para a vaga de Alexandre Mattos, mas o negócio não prosperou.



JOGO TREINO

Ontem, em Pinheiral-RJ – onde faz pré-temporada –, o São Caetano realizou o último jogo treino antes da estreia na Série A-2 e venceu o Porto Real-RJ por 3 a 0. Alex Reinaldo, Calyson e Gustavo marcaram os gols são-caetanenses. Amanhã, a delegação retorna ao Grande ABC e na segunda-feira inicia os preparativos finais visando a estreia, quarta-feira, às 19h30, contra o Penapolense, em Penápolis.