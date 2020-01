K-pop: que fenômeno!

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



20/01/2020 | 07:00



Você sabe o que sua filha e seu filho adolescentes estão ouvindo? Garanto que muitos seguem a ‘onda’ do k-pop, música pop coreana. Para se ter ideia do poder do estilo, o Brasil foi o sexto País que mais falou sobre k-pop no Twitter em 2019. Ao todo foram 6,1 bilhões de tweets sobre tudo relacionado ao fenômeno coreano no ano passado. É muita coisa. Tem gente que se matriculou nas aulas da língua original dos grupos só para poder provar seu amor por eles. Além de tudo, a boy band mais famosa, a BTS, vem dando bons exemplos. Os sete meninos lançaram campanha mundial para patrocinar 22 artistas em cinco cidades. Segundo eles, o projeto Connect, BTS “busca redefinir o relacionamento entre arte e música, o material e imaterial, artistas e seus públicos, artistas e artistas, teoria e prática”. Novos talentos vão surgir. Quer apostar?

Nickollas Grecco encontrou Galvão Bueno na Florida Cup, competição de futebol nos Estados Unidos; segundo a mãe, Silvia, ele está curtindo muito a experiência

Paulo Kenzo, de São Bernardo, adiantou a esta coluna sobre a inauguração de brinquedo no parque aquático Magic City; será dia 11

São Paulo faz 466 anos e uma das ações é a 1ª Sampa Week, que vai oferecer descontos em várias lojas entre quinta e dia 31

Lançamento do programa ‘Chá dos Sonhos’, com a andreense Milena Toscano, será na quarta-feira, às 19h, na Capital

Na Semana...

Na quarta-feira, às 18h30, assume a nova diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Diadema. A solenidade está marcada para a churrascaria O Boiadeiro.

Na quinta-feira, das 12h às 21h, está agendada a inauguração de nova unidade da IGA (Instituto Gastronômico das Américas), em Mauá, na Avenida da Saudade, 377. O franqueado é Daniel Campos e o sócio, Airton Campos.

Na quinta-feira, às 19h30, acontece desfile da nova coleção da loja de vestidos de festa Paetê Closet, localizada em Santo André. O evento será no Espaço Favoritto Buffet, em São Bernardo.