Negócios em família

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



18/01/2020 | 00:01



Tudo começou com ideia da dupla Tatiane e Simone Carrara, há 35 anos, no Parque Novo Oratório. Depois vieram os filhos, Rafael Navarro e Fábio Augusto, que somaram sociedade ao negócio. A família andreense toca a imobiliária Pantera em quatro unidades, sendo que a quinta está sendo inaugurada hoje na Vila Gilda. Eles empregam diretamente 90 pessoas e 60 indiretamente. Mas como não sair atrito? Dizem que negócio e família não devem se misturar. De acordo com Navarro, dá certo porque eles separam o trabalho do relacionamento. “Podemos não nos entender em algum ponto do trabalho, mas não levamos isso para o pessoal”, afirma. Segundo a família, o plano para 2020 é tornar a empresa mais digital. “Modernizar sem deixar de lado a presença física, ou seja, o cliente sempre poderá tomar um café conosco”, finaliza.