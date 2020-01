Do Diário do Grande ABC



17/01/2020 | 12:02



A MTV continua a apostar em realitys shows na qual paquera, pegação e barracos são as atrações principais. O mais novo projeto do canal é De Férias Com o Ex: Edição de Inverno, com estreia na programação da MTV Brasil no dia 20, com os capítulos indo ao ar sempre nas noites de segunda-feira, às 20h10.

Nada de praia ou festas na piscina. Como o nome da atração internacional sugere, o frio toma conta do clima no qual os 10 participantes iniciais irão passar alguns dias bem agitados. Todas as ações se passam nas montanhas geladas de Queenstown, na Nova Zelândia.

Os astros desta edição já participaram de outros programas televisivos dos Estados Unidos e Inglaterra. Na lista estão rostos pouco conhecidos do público brasileiro, a exemplos de Ryan Gallagher (American Idol), Adore Delano (RuPaul’s Drag Race), Tyranny Todd (Are You The One?) e Daniel Maguire (The Bachelorette).

As marcantes chegada de participantes adicionais vindos do mar foram deixadas de lado. Agora, os novatos aparecem de uma plataforma de esqui. Segundo lista oficial divulgada pela MTV, 16 pessoas irão aparecer para movimentar os ânimos da casa.