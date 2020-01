Dois acidentes deixam oito mortos em rodovias de São Paulo

17/01/2020 | 10:36



Oito pessoas morreram em dois graves acidentes registrados nesta quinta-feira, 16, em rodovias federais do Estado de São Paulo. Na Régis Bittencourt (BR-116), por volta das 14h, uma van com sete passageiros capotou, no km 557, em Barra do Turvo, próximo à divisa com o Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro pessoas morreram no local. Outras três ficaram em estado grave e foram levadas para hospitais de Curitiba.

Em outro acidente, no início da madrugada, quatro pessoas morreram quando o automóvel em que viajavam ficou prensado entre dois caminhões, na via Dutra, em Taubaté, no Vale do Paraíba. Conforme a PRF, o trânsito estava lento devido a um desvio no local para obras em viaduto. Além do motorista do veículo, três passageiras morreram no local. O grupo retornava de um bingo. Uma mulher de 79 anos foi socorrida com ferimentos ao Hospital Regional de Taubaté, mas já recebeu alta.