Kia inicia vendas do Rio, um sul-coreano com ginga carioca

Nilton Valentim



16/01/2020 | 23:45



A acirrada briga dos hatches nas ruas brasileiras ganhará mais um concorrente. Na próxima semana chega às concessionárias o Kia Rio. Ele vai rivalizar com o Hyundai HB20, que acaba de passar por reestilização, e com o Toyota Yaris pela preferência do consumidor.



A montadora de origem corana anunciou os preços das versões LX e EX. A primeira custará R$ 69.990, e a segunda, R$ 78.990. Ambas vêm com motor 1.6 litro, flex, capaz de desenvolver 123 cv (gasolina) e 130 cv de potência (etanol) e transmissão automática de seis velocidades.



Em sua quarta geração, o Kia Rio é um dos veículos mais vendidos da história da marca, com mais 6,7 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo a partir do ano de 2000.



DIFERENÇAS

A versão LX do Rio vem equipada com sistema multimídia, com tela de 7” sensível ao toque e conectividade com smartphones, por meio do Android Auto e do Apple CarPlay, ajuste elétrico dos retrovisores, câmera de ré, volante multifuncional com controles de chamada e do sistema de som, Bluetooth com reconhecimento de voz, sensor de monitoramento de pressão dos pneus, assistente de partida em rampa, controles de tração e de estabilidade, rodas de liga leve 15”, faróis de neblina, ajuste de altura do banco do motorista, vidros elétricos, controle remoto de acesso na chave e ar-condicionado manual.



A versão EX vem com todos os equipamentos da LX com conforto e segurança reforçados por itens como: grade dianteira com acabamento black piano, volante de direção, alavanca de câmbio e bancos revestidos de couro, luzes diurnas (em LED), faróis halógenos, autocruise control, ar-condicionado digital e retrovisores com rebatimento e setas integradas.

Assim como os demais produtos da Kia Motors, o hatch contará com cinco anos de garantia (ou 100 mil quilômetros).

Fabricado no México, o Rio chegará a toda a rede autorizada de concessionárias da marca na segunda quinzena.