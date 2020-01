China cresceu mais de 6% em 2019, diz vice-primeiro-ministro

16/01/2020 | 04:58



O vice-primeiro-ministro chinês Liu He disse estar confiante na economia da China, em comentários que fez à mídia estatal após assinar o acordo comercial preliminar com os EUA, em Washington.

Segundo Liu, que falou após a cerimônia de assinatura, o Produto Interno Bruto (PIB) da China teve expansão de mais de 6% em 2019, uma vez que indicadores relevantes, incluindo desemprego, preços e pagamentos internacionais, ficaram todos dentro de faixas razoáveis.

Os últimos dados de janeiro também estão melhores do que as expectativas oficiais, disse Liu, sem fornecer detalhes.

"Mantemos nosso otimismo sobre as operações econômicas da China neste ano e temos ainda mais confiança em relação ao desenvolvimento do país no longo prazo", disse Liu, de acordo com a mídia estatal.

A China vai divulgar o PIB de 2019, além dos últimos números de produção industrial, vendas no varejo e investimentos em ativos fixos, às 23h desta quinta-feira (16). Fonte: Dow Jones Newswires.