Maresias também é sinônimo de descanso e de comer bem

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



16/01/2020 | 00:01



Embora o que tenha dado fama internacional a Maresias tenha sido exatamente suas fortes ondas, que alçaram o esportista Gabriel Medina ao título de bicampeão mundial de surfe, a praia de São Sebastião oferece muito mais do que isso. É destino ideal, inclusive, para casais que buscam dar uma escapada da loucura do dia a dia, aproveitar o mar onde o risco de ‘tomar um caldo’ é menor e apreciar a saborosíssima culinária local.

Para quem adora um serviço de praia e não quer ter de dar muitos passos entre o quarto do hotel e a areia, o tradicional Beach Hotel Maresias é feito sob medida. Dá para apreciar o mar do imenso gramado em frente aos quartos, das mesinhas postas estrategicamente ao lado da piscina ou chegar pertinho da água se esparramando nas cadeiras debaixo do guarda-sol. Nada melhor do que algumas horinhas ali apenas ouvindo o balanço do mar para não querer mais outra vida. Enquanto se aprecia a vista e o movimento de vaivém dos banhistas, vale pedir casquinha de siri (R$ 24) e porção de isca de peixe (R$ 57) acompanhadas de cerveja geladinha (de R$ 9 a R$ 13,50). O único senão é que o hotel não serve água de coco natural, só em caixinha. Mas há barraquinhas por perto que a vendem.

Mesmo que o forte calor do período seja aplacado por chuva tão intensa quanto, isso não é um problema. Dá para aproveitar e sair para comer – e muito bem. Se a ideia for se deliciar com algo bem servido, ou seja, se a fome estiver grande, vale a pena dividir o bobó de camarão com arroz e fritas (R$ 169) do Restaurante Ravenala, localizado no Hotel Porto Mare – opção de hospedagem pertinho da praia, a dois quarteirões, e que oferece 15% de desconto aos seus hóspedes. Só de lembrar a boca enche de água e, embora a recomendação seja para duas pessoas, três comem tranquilamente. A boa é pedir um suco de abacaxi (R$ 9), que vem numa apresentação toda estilosa.

Caso o tempo ruim persista, passeio cultural que, de quebra, pode ajudar na digestão, é visitar o Instituto Gabriel Medina, que tem museu com itens pessoais do surfista local, seus troféus mundiais e as pranchas usadas nas competições. Pertinho dali está o Boulevard Maresias, com dezenas de lojinhas em frente à Praça Internacional do Surfe. Ao lado, há feirinha de artesanato que normalmente funciona de sexta a domingo, mas na alta temporada abre todos os dias.

À noite, sugestão de passeio é o Sqina Bar e Restaurante Maresias. Para um menu mais econômico, opte pelos festivais realizados. Se na data da visita tiver o de camarão, o prato bem servido no azeite balsâmico com gergelim e morango é memorável, especialmente aos amantes de opções agridoce. Quem quiser um mais tradicional, como ao molho branco com alho-poró ou puxado no azeite, alho e salsa, também tem (pratos acompanham arroz, salada e fritas por R$ 39). Vale muito a pena provar o suco de framboesa com morango (R$ 12,50). De sobremesa, não deixe de experimentar o sorvete de palha italiana com strudel de banana (R$ 29). Tudo feito no local. Durante o verão, o espaço, que conta com arquitetura moderna e é situado num amplo gramado em uma esquina, conta com programação de música ao vivo de quarta-feira a sábado.

Com o tempo firme, um convite a fazer é passeio de barco. A Maresias Tur oferece passeio de lancha até a Praia de Calhetas, com duração de uma hora, por R$ 120. Se preferir trilha até o destino paradisíaco, deserto e com águas cristalinas, a empresa também leva, com duração de três horas e baixo nível de dificuldade (R$ 70).

ALTA GASTRONOMIA

Se quiser selar com chave de ouro sua estada em Maresias, o Restaurante Guató, situado no Hotel Maui Maresias, oferece experiência única e conceitual. Para começar, vieiras com creme de ervilhas e crispy de presunto parma (R$ 62). Além de lindo, o prato é extremamente saboroso, o que o torna inesquecível. Outro nessa linha é a cauda de lagosta com aspargos e purê de couve-flor (R$ 97). Para beber, a pink lemonade cai muito bem (R$ 12). E, para finalizar, a sobremesa só quero chocolate, com terra de cacau com nibs e caramelo com flor de sal (R$ 25).