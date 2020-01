Sob o sol do verão paulista

Reginaldo Pupo

16/01/2020 | 00:01



Não é exagero afirmar que o Litoral Norte de São Paulo é uma das mais belas regiões do planeta. Afinal, ainda preserva o que restou da Mata Atlântica, que praticamente se debruça sobre o Oceano Atlântico, com seu mar de águas límpidas e cristalinas, que mesclam as cores verde-esmeralda e azul-turquesa. E tudo isso ganha um brilho extra sob o disputado Sol do verão, que se estende até 20 de março, mas tem seu ápice neste mês, período das férias escolares e de programações exclusivas – leia mais abaixo.

Quatro cidades (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba) dessa região possuem, juntas, 195 praias, que deixam turistas brasileiros e estrangeiros de queixo caído, desde as mais tranquilas, perfeitas para crianças, até as mais agitadas, ideais para os amantes do surfe e dos esportes náuticos.

No Litoral Norte o turista encontrará, além das praias, dezenas de cachoeiras, rios, ilhas, alta gastronomia, cultura, esportes de aventura, esportes náuticos, lazer, mergulho, vida marinha, voo livre, sítios arqueológicos, bem-estar, eventos, shows, entretenimento, entre tantas outras opções. É um turbilhão de emoções.

Boraceia, em São Sebastião, é uma das praias do Litoral Norte mais próximas de Santo André, situada a 123 quilômetros de distância, cerca de duas horas de viagem de carro, pelo sistema Anchieta-Imigrantes. A Rio-Santos (SP-55) é a única rodovia que corta três das quatro cidades dessa região, com exceção de Ilhabela, que é servida exclusivamente pela SP-131, única que liga o Norte ao Sul do arquipélago.

A partir de Boraceia, pela sinuosa, mas espetacular Rio-Santos, o turista encontrará cenários cinematográficos. É uma das estradas mais belas do País, justamente por estar localizada entre a Serra do Mar e o Atlântico.

É por meio dela que o visitante passará pelas mais badaladas e belas praias sebastianenses, como Barra do Sahy, Barra do Una, Juquehy, Camburi, Boiçucanga, Maresias, Santiago, Paúba, Toque Toque Pequeno, Toque Toque Grande, Guaecá e Barequeçaba, entre outras, pelo lado Sul da cidade. Após passar pelo Centro, o turista acessará, ainda pela Rio-Santos, as praias Deserta, Pontal da Cruz, Arrastão, São Francisco, Cigarras e Enseada.

Além de suas belas praias, São Sebastião possui riqueza histórica inigualável. Passear pelo Centro histórico, formado por sete quarteirões tombados pelo patrimônio histórico, com construções dos séculos XVII e XVIII, é viajar de volta ao passado. Alguns dos edifícios, como a Casa Esperança, Casa de Cultura e Igreja Matriz, ainda preservam suas técnicas de construções originais, com o uso de areia e óleo de baleia.

Aproveite para visitar o Complexo Turístico da Avenida da Praia, com restaurantes, cafés, sorveterias, espaços para artesanatos, exposições, shows e apresentações culturais.

EVENTOS

Para esta temporada de verão, a prefeitura local programou série de shows em seu festival de verão, que vem sendo realizado na Avenida da Praia, Maresias e Boiçucanga. A série começou em dezembro e já se apresentaram Anitta, João Bosco e Vinicius, Talis e Welinton, Gustavo Mioto, Michel Teló e bandas locais.

A programação prosseguirá neste fim de semana com Grupo Contágeou e Thiaguinho (17/1), Festival Católico (18/1), Luciano Mendes e Henrique e Diego (19/1), Descontrasamba e Vou Pro Sereno (24/1), Koala Joe e Lagum (25/1), Unlimited e Lexa (26/1), DNA 012 e Lauana Prado (31/1) e, encerrando a programação, Sr. Samba e Dudu Nobre (1º/2). Os shows começam a partir das 20h e são gratuitos.