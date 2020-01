Irmão secreto de Cazuza teria recebido herança de 20 milhões após exame de DNA

15/01/2020 | 11:11



Olha só essa história! O jornalista Alessandro Lobianco revelou na última terça-feira, dia 14, no programa A Casa É Sua, da Rede TV!, que Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, teria descoberto um irmão do cantor após o falecimento do marido, o produtor musical João Araújo.

Pois é! Segundo ele, a descoberta foi feita recentemente, deixando a todos de boca aberta:

Descobri que Cazuza tem um irmão. A revelação foi feita na leitura do testamento do pai do cantor, após falecimento em 2013, dando ciência do novo herdeiro testamentário, fruto de um relacionamento extraconjugal. Recebi uma ligação agora da Lucinha Araújo, mãe do Cazuza, confirmando toda história, contou o jornalista no Instagram, apesar de dizer que a mãe de Cazuza optou por não se pronunciar para não mexer em feridas.

Desta forma, um exame de DNA comprovou, em 2009, que Carlos Augusto Filgueira Magioli, Capitão de fragata da Marinha do Brasil, é filho do empresário, apesar de nunca ter chegado a conhecer o irmão famoso, uma vez que o filho nasceu depois de um caso extra-conjugal. Lembrando que João Araújo era cantor, empresário e morreu em 2013.

O que mais deixou a todos espantados, no entanto, foi o fato de ter sido a partilha de bens do atestado que teria trazido a verdade à tona, uma vez que João incluiu Carlos como herdeiro em seu testamento. Ainda de acordo com a reportagem, o músico teria deixado um patrimônio de 80 milhões de reais e Carlos teria recebido a quantia de 20 milhões.