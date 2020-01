Obituário - 15 de janeiro de 2020

Ademir Medici

15/01/2020



Quarta-feira, 15 de janeiro de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, dia 13 de janeiro

Maria de Paula Cernack Falbo, 93. Natural de Penápolis (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 13. Crematório Vila Alpina.

Faustina Colombaro Veronez, 92. Natural de São Simão (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ada Bernardino Gallardi, 87. Natural de Cubatão (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Arzira Marsallo Santos do Lago, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adélia Mathias Ocanha, 84. Natural de Piquerobi (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Grecina Lino dos Santos, 82. Natural de Turmalina (MG). Residia no Jardim Monte Líbano, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Lopes de Oliveira, 82. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Teresa Lotti, 81. Natural de Rio Claro (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Carlos da Silva Filho, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Errera, 71. Natural de Catanduva (SP). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Azanha, 71. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo (SP). Dia 13, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valter Pinheiro da Silva, 70. Natural de Jales (SP). Residia em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Roberto Rodrigues dos Santos, 51. Natural de Santo André. Residia no Jardim Cambuí, em Santo André. Gerente de RH. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rose Maria Boiani, 51. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Amanda Cruz Oliveira, 40. Natural de Itanhaém (SP). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 13. Vale dos Pinheirais.

Vinicius Neves, 40. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 13. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Diego Alves de Lima Caramit, 32. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Comerciário. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

São Bernardo, domingo, dia 12 de janeiro

Djalma Felix Ferreira, 80. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Jardim Belita, em Santo André. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Cleber Lopes Pires, 78. Natural de São Gabriel (RS). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 12. Crematório Memorial Planalto.

Eliza Andreatta, 77. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 12, em São Bernardo. Memorial Phoenix, em Santo André.

José Mascena de Sousa, 64. Natural de Tenente Ananias (RN). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério da Paulicéia.



São Bernardo, segunda-feira, dia 13 de janeiro

Idalina dos Santos, 83. Natural de Carira (SE). Residia na Vila do Tanque, em são Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Alice Andrade de Jesus, 57. Natural de Monte Castelo (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Autônoma. Dia 13, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Francisco Luna Bezerra, 96. Natural de Pederneiras (SP). Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo (SP). Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Águida Marchan Magnani, 91. Natural de Uchôa (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Pensionista. Dia 14, em Santo André. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Diadema, domingo, dia 12 de janeiro

Maria São Pedro Jesus dos Santos, 93. Natural de Ubaira (BA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12, em Diadema Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Maria da Conceição Carolino, 92. Natural de Santo Antônio do Grama (MG). Residia no Parque Dorotéia, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

Amélia Nunes Feitoza, 88. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Estelina da Silva Luminato, 82. Natural de Bonito (PE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Mário Louzada, 79. Natural de Curvelo (MG). Residia na Vila Alice, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

José Cardoso de Brito, 76. Natural de Paranacity (PR). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

Toshimaru Mori, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Odete. Dia 12. Cemitério da Paulicéia.

Arlete Ide Ferraz Guerra, 72. Natural de Guarulhos (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

Ivanildo José de Araujo, 50. Natural de Jaboatão (PE). Residia na Vila Alice, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Paulo César Pereira da Silva, 42. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Everaldo Amarante de Araujo, 37. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

Flavio de Sousa Bezerra, 34. Natural de Gameleira (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.



Diadema, segunda-feira, dia 13 de janeiro

Araci Eugênia de Paula, 85. Natural de Paula Cândido (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Osvaldo Santana, 80. Natural de Pradópolis (SP). Residia no Jardim Bela Vista. Dia 13. Vale da Paz.

Gerci Ferreira Pinto, 77. Natural de Diogo de Vasconcelos (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.