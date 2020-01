Na região, gasolina custa R$ 0,03 menos

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



15/01/2020 | 00:01



O consumidor começa a encontrar gasolina mais barata nos postos do Grande ABC a partir de hoje. Na média, o preço do litro do combustível deve ter redução de R$ 0,03, chegando a aproximadamente R$ 4,30. A Petrobras anunciou diminuição de 3% no valor do combustível nas refinarias na segunda-feira.

De acordo com o presidente do Regran (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do ABCDMR), Wagner de Souza, as distribuidoras repassaram o valor de R$ 0,03 menor em vez dos R$ 0,05 esperados. “A gente fica aguardando quanto vai repassar, e esse é o problema, que elas não repassam na integralidade. É sempre a mesma história, o consumidor fica pensando que é o dono do posto, mas a distribuidora que absorveu uma parte. O mercado está difícil, todos nós queremos vender mais barato para comercializar em quantidade, porque o mercado está bem difícil”, afirmou ele, justificando que todo o desconto deve ser repassado pelos estabelecimentos comerciais.

No fim de novembro do ano passado, a Petrobras tinha aumentado o preço da gasolina em 4% (ela era encontrada na média de R$ 4,20 o litro na região e passou para R$ 4,32) por conta da alta do dólar. Agora, a queda foi justificada pela estatal por conta da redução dos preços internacionais do petróleo, já que a política de preços segue a premissa.

Segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) levantados pelo Diário, a média do preço da gasolina na região na última semana era de R$ 4,33, custando o mínimo de R$ 4,07 em São Caetano e máximo de R$ 4,59 também na cidade, além de Santo André e Diadema.



DIESEL

Além da gasolina, o diesel também teve redução de 3%. De acordo com o Regran, a expectativa era de que o repasse chegasse a R$ 0,07 a menos, mas a redução chegou aos R$ 0,04. A média do valor do combustível regular (não é o diesel S10) na região está em R$ 3,67, ou seja, o litro pode chegar a R$ 3,63. “E, para compensar, as distribuidoras também subiram R$ 0,03 no etanol, isso porque a gasolina reduziu isso, então eles acabam absorvendo. E não tem nenhum motivo para isso ser feito, até porque o preço é livre. Mas um aumento desses no etanol é impossível que os postos repassem. Não deve aumentar”, afirmou Souza.

Na região, a média do litro do etanol é de R$ 3,02. Vale lembrar que só é vantajoso abastecer com o mesmo quando ele está custando até 70% do preço da gasolina, ou seja, dependendo do estabelecimento, a gasolina pode ser melhor negócio. O álcool tem mínima de R$ 3,01 em Santo André, mas pode chegar a R$ 3,29 em São Caetano. Considerando média de R$ 4,30 na gasolina, por até R$ 3,03 o etanol é melhor opção. Passando disso, não. Portanto, o consumidor terá de fazer contas.