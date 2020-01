Do Diário do Grande ABC



14/01/2020 | 14:37



A cantora Billie Eilish utilizou suas redes sociais para anunciar que será a responsável pela música tema de 007 - Sem Tempo Para Morrer, novo filme de James Bond. Aos 18 anos, a popstar entra para a história da franquia por ser a artista mais nova a compor uma faixa exclusiva para um capítulo da cinessérie.

"É uma loucura participar disso, em todos os aspectos. Fazer a trilha de um filme que integra uma saga tão lendária é uma honra enorme. James Bond é a franquia mais legal a existir", disse a norte-americana, dona de singles como Bad Guy, All the Good Girls Go to Hell e When The Party''s Over.

Ela terá a ajuda do irmão Finneas para a montagem da canção. O veterano Hans Zimmer irá assinar a trilha sonora original do longa-metragem.

Billie Eilish precisa encontrar tempo para pensar na nova canção ao mesmo tempo em que viaja pelo mundo com a Where Do We Go? World Tour. A turnê passa pelo Brasil em maio, com parada em São Paulo agendada para o dia 30, no Allianz Parque. Os ingressos custam entre R$ 190 e R$ 680 e podem ser adquiridas pela internet e em pontos de venda autorizados.

Em 007 - Sem Tempo para Morrer, James Bond (Daniel Craig) se aposentou da vida de agentes especial. Mas o britânico precisa voltar a campo quando o amigo Felix Leiter (Jeffrey Wright), que trabalha na CIA, pede sua ajuda e o faz entrar em conflito com um misterioso vilão. O filme estreias nos cinemas brasileiros em 4 de abril.