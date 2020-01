Do Diário do Grande ABC



14/01/2020 | 11:05



A temporada começou para a MTV Brasil e a apresentadora Becca Pires está pronta para comandar a primeira edição inédita do ''Blá Bla MTV Hits'' de 2020. O episódio estreia na tarde desta terça-feira (14), a partir das 17h30, com algumas reprises indo ao ar na programação do canal da rede paga ao longo da semana.

Um dos destaques do programa fica por conta do Top 3 Brilha Muito, onde o público irá relembrar os artistas e músicas que se destacaram em 2019 e que prometem se manter em evidência no universo da música pop nos próximos meses. O quadro terá clipes de Harry Styles, Lizzo e Ludmilla.

Já a seção 5 Fatos tenta resgatar detalhes e curiosidades sobre um dos momentos da web que mais chamaram a atenção no fim do ano passado: o reencontro dos integrantes do grupo mexicano RBD.

Informações, brincadeiras e muita música marcam o retorno do ''Blá Bla MTV Hits'', com Beyoncé, Justin Bieber e Lana Del Rey também aparecendo na atração.