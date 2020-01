Segundo Doria, Caoa desiste da compra da fábrica da Ford em São Bernardo

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



13/01/2020 | 17:08



O governador de São Paulo João Doria (PSDB) afirmou hoje, em evento na Capital, que a Caoa desistiu definitivamente da compra da fábrica da Ford, em São Bernardo. A unidade produtiva da montadora norte-americana localizada no bairro Taboão encerrou as atividades em outubro de 2019. Após o anúncio do grupo brasileiro como interessado nas negociações em setembro, pelo próprio Governo do Estado, a expectativa era de que o grupo assumisse a operação de caminhões e 850 ex-funcionários da Ford.

"A Caoa não foi possível viabilizar neste caso, mas a empresa deve anunciar em 2020 um novo e forte investimento com um grupo chinês aqui em São Paulo", afirmou o governador em entrevista coletiva concedida a jornalistas. Segundo ele, as negociações acabaram não se consolidando porque um grupo chinês, que fará o investimento com a Caoa, queria "uma fábrica maior para a produção automobilística".

Apesar da declaração, Doria afirmou que não desistiu da situação da unidade de São Bernardo e que as negociações para a venda continuam com duas empresas chinesas. Não foram reveladas mais informações sobre o nome das interessadas.

A Caoa confirmou que neste momento não deve continuar a viabilizar as negociações para compra da fábrica da Ford. O SMABC (Sindicato do Metalúrgicos do ABC) solicitou uma reunião com a Ford ainda nesta semana para falar sobre as negociações. O Diário também questionou a Ford e a Prefeitura de São Bernardo sobre o assunto, mas ainda não obteve retorno.