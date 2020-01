Do Diário do Grande ABC



13/01/2020 | 14:53



As unidades do Sesi de Diademas, Mauá, Santo André e São Bernardo oferecem série de atividades especiais para as crianças durante o mês de janeiro para aproveitar o período de recesso escolar de verão. O projeto Super Férias 2020 foi montado para atender participantes com idade entre 6 e 12 anos.

Cada local tem sua própria agenda, mas todos têm como tema central a Cultura dos Povos, com o assunto sendo ensinado durante as brincadeiras. Entre a recreação, há opções de jogos esportivos e brincadeiras gerais (como esconde-esconde e caça ao tesouro). Equipe de profissionais que mediam as ações fica disponível durante a temporada especial.

Para que as crianças possam participar, é necessário que os pais ou responsáveis compareçam à secretaria da unidade com comprovante de residência, atestado dermatológico, RG e CPF do jovem. Se os adultos forem beneficiários da indústria, é necessário apresentar carteira de trabalho e último holerite.

Os módulos são semanais, ocorrendo de terça a sexta-feira, das 13h às 17h, com ingressos diários e pacotes para quatro dias. Os preços variam de acordo com a unidade.

Seguem os endereços das unidades participantes do Super Férias 2020:

Sesi Diadema (Rua Porto Príncipe, 117. Tel.: 4092-7900)

Ingressos: R$ 20 a R$ 60

Agenda até 24 de janeiro

Sesi Mauá (Av. Presidente Castelo Branco, 237. Tel.: 4542-8950)

Ingressos: R$ 19 a R$ 79

Agenda até 31 de janeiro

Sesi Santo André (Praça Dr. Armando de Arruda Pereira, 100)

Ingressos: R$ 20 a R$ 90

Agenda até 31 de janeiro

Sesi São Bernardo (Rua Suécia, 900)

Ingressos: R$ 20 a R$ 90

Agenda até 24 de janeiro