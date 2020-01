Do Diário do Grande ABC



13/01/2020 | 14:38



O Disney Channel estreia hoje em sua programação a série ''''''''''''''''''''''''''''''''Me Encontra em Paris''''''''''''''''''''''''''''''''. A produção em live-action (com atores reais) explora o universo do balé e brinca com viagem do tempo em torno de sua personagem principal para movimentar a história.

No ano de 1905, a bailarina e princesa russa Lena Grisky é estudante da Ópera Nacional de Paris, na França, considerada uma das companhias mais prestigiosas escolas de dança do mundo. A jovem não imagina que sua vida está prestes a mudar completamente quando um portal que a transporta para os tempos atuais na capital francesa.

Entre confusões por causa da diferença do tempo enfrentada pela jovem, o conto explora sua descoberta do amor e como a paixão pelo balé a motiva mesmo no mundo moderno.

''''''''''''''''''''''''''''''''Me Encontra em Paris'''''''''''''''''''''''''''''''' teve estreia internacional original em 2018, no serviço de streaming Hulu, e chega agora no Brasil. Os capítulos da primeira temporada vão ao ar no Disney Channel de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 20h.