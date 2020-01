Maisa Silva cai em pegadinha de Rodrigo Faro e Raul Gil e fãs comentam: Se fosse eu já tava chorando

13/01/2020 | 13:10



Maisa Silva foi surpreendida ao marcar presença na Hora do Faro do último domingo, dia 12! A apresentadora esteve com Rodrigo Faro e até mesmo se disfarçou, já que a ideia inicial era fazer uma brincadeira com outro convidado especial: Raul Gil. Porém, o que ela não esperava é que ela fosse ser a principal vítima da história!

Em um restaurante de São Paulo, os dois apresentadores combinaram que Raul Gil teria que fingir estar em um dia ruim. E não deu outra: dando um show de atuação, o veterano chega ao local já bem bravo, no celular, e até mesmo descontando sua raiva no garçom. Nesse momento, é possível ver Maisa até um pouco assustada e uma produtora chega perto dela e de Faro para afirmar que não daria para gravar a pegadinha com Raul Gil estando daquele jeito. Tudo muito profissional, né?!

Depois de muita confusão, ambos saem do disfarce e vão conversar com Raul Gil e ele diz:

- Você tá ajudando ele a me fazer de palhaço?!

E Maisa responde:

- Não, eu estava só observando! Você tá zoando, não é possível, né, vovô Raul?

Os fãs logo admiraram a apresentadora teen:

Meu Deus, a Maisa é muito forte porque se fosse eu, já tava chorando.

Se fosse eu no lugar de Maisa ouvindo essas coisas já estaria chorando rios.

Eu quase chorei com pena da Maisa, vovô Raul não combina bravo!