13/01/2020 | 06:47



A produção industrial do Reino Unido caiu 1,2% em novembro de 2019 ante outubro, segundo dados publicados hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam estabilidade na produção.

Na comparação anual, a indústria britânica reduziu sua produção em 1,6% em novembro. Neste caso, a projeção do mercado era de recuo menor, de 1,2%.

Apenas a produção manufatureira do Reino Unido sofreu queda de 1,7% em novembro ante o mês anterior e registrou declínio de 2% no confronto anual. Fonte: Dow Jones Newswires.