Vladimir Brichta encanta o público ao elogiar a esposa, Adriana Esteves

12/01/2020 | 10:11



Vladimir Brichta surpreendeu a plateia do Altas Horas na noite do último sábado, dia 11, ao falar sobre a esposa, Adriana Esteves. Durante o programa, que também teve participação da dupla Maiara e Maraisa e da cantora Elza Soares, o ator elogiou os seus colegas de elenco da atual novela das nove da Rede Globo, Amor de Mãe, e disparou elogios à Adriana, que interpreta a personagem Thelma no folhetim.

- Ver Regina Casé, depois de anos, de volta às novelas magistralmente. Adriana, além de ser minha mulher, uma das maiores atrizes desse país, que sou admiravelmente apaixonado por ela. Taís Araújo que é amiga de longa data. É um elenco incrível!, afirmou Brichta.

O artista também reforçou a importância de Davi, seu papel na trama, nos dias de hoje.

- Também fui agraciado com esse personagem, que é um ambientalista. Reverberar esse tema é um benefício que a novela está dando sobre esse assunto.

Sincero, Brichta falou sobre o fato de fazer par romântico com Taís Araújo, sua amiga de longa data.

- Não tem muita confusão, não. Quando a gente soube que ia fazer par, - a gente é muito próximo - por um momento, por tamanha intimidade que a gente tinha, por um segundo, pensamos: Será que vai ser estranho? Não, pelo contrário. A gente usa a intimidade a favor da história que estamos contando. Fica mais agradável no final das contas.

Por fim, o ator confessou que se considera sortudo dentro de sua profissão.

- Eu acho que sou uma pessoa de sorte. Faço algumas escolhas e, eventualmente, digo não sim, mas tenho muita sorte porque surgem muitas coisas boas para as quais posso dizer sim, como é o caso dessa novela. A gente está muito feliz com a novela.