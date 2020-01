Caminhão fica entalado e abala parte da estrutura do Terminal de São Caetano

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



10/01/2020 | 11:54



Um caminhão de transporte ficou entalado no Terminal Rodoviário Nicolau Delic, módulo 1, no Centro de São Caetano, por volta das 5h15 desta sexta-feira (10). Segundo testemunhas, o motorista teria saído da Vigor, empresa de laticínios que fica ao lado, e errou a entrada que dava acesso à via, invadindo espaço determinado somente para circulação de ônibus. Parte da estrutura de concreto do teto ficou comprometida e a área foi interditada pela Defesa Civil municipal. Não houve vítimas.

O local, entretanto, está sinalizado com placa de aviso que naquele espaço só é permitida a entrada do transporte coletivo. Além disto, há radar com velocidade permitida somente até 10km. Testemunhas afirmaram à reportagem que para retirar o caminhão do espaço foi preciso murchar os pneus do veículo.

Segundo a Prefeitura, engenheiros da Seohab (Secretaria de Obras e Habitação) estão avaliando o risco do caso, mas já existe a confirmação de que a peça de concreto do teto será removida, sem haver qualquer problema na estrutura da cobertura, pois não se trata de peça estruturante.

Não houve prejuízo de funcionamento do terminal, já que existem duas passagens de ônibus.

A Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) de São Caetano informou que cabe multa neste caso, já que o motorista invadiu espaço proibido. Segundo a Pasta, se haverá e consequentemente valor do tributo será definido apenas após a finalização do Boletim de Ocorrência, que ainda está em andamento na Delegacia Sede da cidade.



Fotos: Bia Moço/DGABC

Foto: Divulgação