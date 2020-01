Honda Biz 125 2020 recebe novas rodas e cores

Da Redação, com assessoria

A Honda Biz 125 recebeu pequenas alterações para o modelo 2020. Dentre as novidades estão rodas de liga leve com novo desenho, além de cores e grafismos inéditos. O preço sugerido segue sendo de R$ 10.077 com base no estado de São Paulo e sem o frete incluso.

O modelo 2020 será oferecido nas cores Branco Perolizado, Cinza Metálico, Vermelho Perolizado e Prata Metálico, sendo que a última conta com banco na cor azul. A versão 125 segue equipada pelo propulsor monocilíndrico flex de 125 cc — como o nome sugere. Ele entrega 9,2 cv de potência e tem torque de 1,04 kgfm.

A CUB conta de série com freios combinados, sendo a disco na dianteira e tambor na traseira. Partida elétrica, tomada 12V no compartimento porta-capacete, painel de instrumentos digital em LCD e indicador luminoso ECO são outros equipamentos.

A Biz 125 2020 já está disponível nas concessionárias, tem três anos de garantia sem limite de quilometragem e sete trocas de óleo gratuitas.

