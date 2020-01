Aliança pelo Brasil pretende coletar 300 assinatura em São Bernardo

Daniel Tossato

09/01/2020



Sigla em formação para acolher o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e seus seguidores, o Aliança pelo Brasil realiza no sábado (4), a partir das 9h, coleta de assinaturas em São Bernardo. A atividade está marcada para a Igreja Matriz, com objetivo de obter 300 rubricas a favor da instituição do novo partido.



O ato é coordenador por Paulo Eduardo Lopes, conhecido como Paulo Chuchu. Assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do presidente, Chuchu foi designado pelo clã bolsonarista para coordenar a criação da agremiação no Grande ABC.



Chuchu está otimista, tanto que espera que Bolsonaro grave vídeo convocando a população de São Bernardo a registrar aval à implementação do Aliança. “Estamos com essa expectativa. O Jair Bolsonaro me falou que vai anunciar a atividade de São Bernardo em suas redes. Não podemos precisar quantas assinaturas vamos coletar, mas estamos projetando algo em torno de 300 nomes”, afirmou. O coordenador ainda pretende levar as assinaturas para homologaçãop ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) no mesmo dia. “Como os cartório eleitorais fecham ao meio-dia, a intenção é realizarmos uma atividade rápida, com intenção de entregar as assinaturas no mesmo dia.”

Sobre a intenção de coletar assinaturas pela internet, como projetou Bolsonaro inicialmente para a criação do Aliança pelo Brasil, Chuchu descartou a possibilidade. “Essa situação não foi viável para este momento, pois precisa homologar um aplicativo ou algum sistema que precisa do aval do próprio TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e não temos o tempo hábil para isso”, disse.

Em dezembro, o TSE liberou a coleta de assinaturas eletrônicas para a criação do novo partido de Bolsonaro, além das assinaturas físicas, porém, a Justiça Eleitoral ainda decide como se dará essa coleta de apoios. Para Bolsonaro, somente dessa maneira o Aliança pelo Brasil conseguiria receber adesões há tempo de participar das próximas eleições deste ano.