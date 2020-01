Salgadinho celebra 50 anos com show

Miriam Gimenes



10/01/2020 | 07:47



Não é qualquer data. Tanto que, no dia em que completa 50 anos, o cantor Salgadinho, um dos ícones do pagode dos anos 1990, à época vocalista do grupo Katinguelê, celebra com show especial, o Salgadinho Experience, hoje, às 21h, na Vila do Samba, em São Paulo.

Como se é de prever, a apresentação contemplará os sucessos do cantor desde o início da carreira, além do relançamento do hit Inaraí, com participação especial do cantor Dodô, líder do grupo Pixote. “Estamos pensando em algumas grandes ações para celebrar meus 50 anos de idade. A primeira delas fica por conta do relançamento deste hit que tive a oportunidade de gravar com o Dodô, um amigo querido de anos, e, agora teremos a possibilidade de distribuir em todos apps de música.” A trilha chega às plataformas digitais no dia 17.

O show também contará com participações especiais, como Netinho de Paula, Prettos, Marquinhos Sensação e Marcelinho Freitas. Com eles, o cantor promete divertir os presentes. “Vai ser a minha melhor performance musical e artística até hoje. Estou me preparando para surpreender primeiro a mim, ao público e à crítica. Vai ser inesquecível”, garante.

Ele também quer mostrar que não parou de trabalhar, mesmo quando saiu do Katinguelê, em 2001 – chegou a voltar em 2008, mas ficou apenas mais dois anos. Tanto que gravou, há pouco, Sol e Sal, com Ferrugem, e Química do Amor, com Mumuzinho e Suel. Também fez uma turnê com o projeto Amigos do Pagode de 1990 com os parceiros Chrigor (ex-Exaltasamba), de Santo André, e Marcio Art (Art Popular). A celebração deve passar na região no dia 29 de fevereiro, no Senhor Boteco (Avenida Goiás, 645), em São Caetano.



Salgadinho Experience – Show. Na Vila do Samba – Rua João Rudge, 340, em São Paulo. Hoje, às 21h. Ingressos de R$ 30 a R$ 80, à venda em www.tkingressos.com.br.