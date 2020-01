Família real está decepcionada com anúncio de afastamento de Meghan Markle e príncipe Harry: - Uma grande dor

09/01/2020 | 10:11



Parece que o anúncio feito por príncipe Harry e Meghan Markle na última quarta-feira, dia 8, foi uma grande surpresa para a Rainha ElizabethII! Mesmo que já existisse alguns boatos que diziam que o Duque e a Duquesa de Sussex estariam mesmo planejando trilhar um outro caminho, uma fonte próxima à People afirmou que a monarca de 93 anos de idade, incluindo também o príncipe Charles e o príncipe William, se espantaram com o comunicado do casal.

- Existe uma grande dor, disse o informante à publicação, que ainda afirmou que o desapontamento da família real era enorme e que ainda assim tão fácil de ser evitado, adicionou.

Horas depois de Meghan e Harry divulgarem os novos planos, o escritório da Rainha Elizabeth, também na última quarta-feira, dia 8, divulgou uma nota oficial se pronunciando sobre a polêmica.

Após o anúncio oficial de Meghan e Harry, os dois ainda responderam a uma série de perguntas no site oficial na tentativa de elucidar o povo britânico. Além disso, de acordo com informações divulgadas pelo Daily Mail, o casal, nos meses que antecederam o anúncio de afastamento, já patenteou mais de 100 itens. Segundo o jornal, os dois já possuem uma fortuna estimada de 34 milhões de libras, aproximadamente 180 milhões de reais. Mas, o que o veículo revela é que os dois poderiam ficar ainda mais ricos com as patentes de mais produtos como camisetas, casacos, diários e luvas que também fazem uso da imagem de ambos.

A transição do casal significa que eles não mais morarão em tempo integral no Reino Unido, país que a família real reside há séculos. Atualmente, Harry é o sexto na linha de sucessão para o trono, atrás de seu pai, príncipe Charles, de seu irmão, príncipe William, e atrás dos três filhos de William, George, Charlotte e Louis.