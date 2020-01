5 destinos perfeitos para viajantes das gerações Y e Z

Redação

Do Rota de Férias



09/01/2020 | 08:18



Os Millennials (geração Y), nascidos entre 1982 e 1994, e os Centennials (geração Z), nascidos após 1995, mudaram a forma de consumir da sociedade. A Assist Card, empresa de segmento de seguro viagem no Brasil, identificou que, apesar das diferenças, as gerações apresentam preferências semelhantes na hora de viajar. Veja alguns destinos que fazem sucesso entre eles.

Brasil – Chapada dos Veadeiros (Goiás)

Os Millennials e Centennials são mais conectados e preocupados com a natureza do que as outras gerações. Para esse público, a dica é aproveitar a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, que foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 2001.

O lugar é cercado por rios, quedas-d’água, cânions, piscinas naturais, cachoeiras e formações geológicas em meio ao Cerrado. Ele ainda conta com trilhas, tirolesas e outros passeios para curtir com a família.

Canadá – Natal no Castelo (Toronto)

Se a viagem for só para o final do ano, a dica é visitar o Canadá. Cercado de neve e decorações de Natal, o país é um ótimo destino para ir com a família.

Durante o mês de dezembro, Toronto recebe o Natal Quebra-Nozes e abre a atração para todos os públicos. Além de conhecer o Papai Noel, é possível acompanhar shows, atividades, oficinas gastronômicas e de decoração, além da famosa pista de patinação no gelo.

Estados Unidos – Disney

A Disney é um destino para todas as idades. Além dos brinquedos, é possível curtir shows, conhecer seus personagens preferidos e ter experiências gastronômicas diferentes com a família.

Irlanda

Além de ser um dos destinos mais procurados para intercâmbios pelas gerações Y e Z, a Irlanda é uma ótima opção para as férias. Além dos museus, é possível conhecer cenários de filmes e séries famosas, como Harry Potter e Game of Thrones. No Imaginosity, museu para crianças localizado em Dublin, os pequenos podem fazer de conta que são médicos, que estão comprando em um supermercado ou até que estão dirigindo um carro.

Portugal – Serra da Estrela

Localizada em seis municípios diferentes (Guarda, Manteigas, Gouveia, Seia, Celorico da Beira e Covilhã), a Serra da Estrela possui a segunda montanha mais alta de Portugal e também a única estação de esqui do país.

Além da fauna e da flora ao redor, a estação conta com uma equipe especializada, teleférico, telesquis e um tapete rolante que atendem 18 pistas. Além de praticar esportes de neve, dá para descer a montanha a bordo de trenós.

20 melhores lugares para viajar em 2020

Além dos destinos citados acima, existem outras opções para conhecer em 2019. Cidade do Cabo, Tel Aviv, Tóquio e Machu Picchu estão entre os melhores lugares para viajar em 2020, segundo pesquisa feita pela Ovation Travel Group. Confira o levantamento completo na galeria: