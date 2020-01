Leo Alves

Do Garagem360



08/01/2020 | 17:18



O mercado de carros elétricos no Brasil ainda é pequeno. Atualmente, poucas marcas oferecem modelos movidos apenas a eletricidade. Em 2019, alguns lançamentos ajudaram a diversificar um pouco as opções disponíveis para o público brasileiro, o que melhorou um pouco do cenário.

Na galeria, confira todos os modelos elétricos que são vendidos de maneira oficial no Brasil. Carros híbridos, por terem também um propulsor a combustão, ficaram de fora da lista.

Carros elétricos vendidos no Brasil

Foto: Divulgação BMW i3 - a partir de R$ 205.590 Foto: Divulgação BMW i3 - a partir de R$ 205.590 Foto: Divulgação BMW i3 - a partir de R$ 205.590 Foto: Divulgação BYD e5 - apenas venda direta Foto: Divulgação Caoa Chery Arrizo 5e - R$ 159.900 Foto: Divulgação Caoa Chery Arrizo 5e - R$ 159.900 Foto: Divulgação Caoa Chery Arrizo 5e - R$ 159.900 Foto: Divulgação Chevrolet Bolt - R$ 175 mil Foto: Divulgação Chevrolet Bolt - R$ 175 mil Foto: Divulgação Chevrolet Bolt - R$ 175 mil Foto: Divulgação Hitech e.coTech2 - R$ 68.280 Foto: Divulgação Hitech e.coTech4 - R$ 72.280 Foto: Divulgação Jac iEV20 - R$ 124.900 Foto: Divulgação Jac iEV20 - R$ 124.900 Foto: Divulgação Jac iEV20 - R$ 124.900 Foto: Divulgação Jac iEV40 - R$ 159.900 Foto: Divulgação Jac iEV40 - R$ 159.900 Foto: Divulgação Jac iEV40 - R$ 159.900 Foto: Divulgação Jac iEV60 - R$ 209.900 Foto: Divulgação Jac iEV60 - R$ 209.900 Foto: Divulgação Jac iEV330P - R$ 244.900 Foto: Divulgação Jac iEV330P - R$ 244.900 Foto: Divulgação Jac iEV330P - R$ 244.900 Foto: Divulgação Jaguar I-Pace - a partir de R$ 437 mil Foto: Divulgação Jaguar I-Pace - a partir de R$ 437 mil Foto: Divulgação Jaguar I-Pace - a partir de R$ 437 mil Foto: Divulgação Nissan Leaf - R$ 195 mil Foto: Divulgação Nissan Leaf - R$ 195 mil Foto: Divulgação Nissan Leaf - R$ 195 mil Foto: Divulgação Renault Zoe - R$ 149.900 Foto: Divulgação Renault Zoe - R$ 149.900 Foto: Divulgação Renault Zoe - R$ 149.900