Conheça alguns carros elétricos projetados pela Ford desde 1913

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



08/01/2020 | 10:18



Em novembro de 2019, a Ford lançou o Mustang Mach-E, versão elétrica do mucle car. Entretanto, a montadora vem projetando veículos movidos a energia desde 1913, quando seu fundador, Henry Ford, desenvolveu projetos experimentais em parceria com o inventor Thomas Edison. O resultado foi um protótipo eletrificado, feito com peças do Modelo T (lançado em 1908), mas que nunca saiu do papel.

Ironicamente, foi o sucesso do próprio Modelo T, mais acessível e movido a gasolina, que dificultou a competição dos veículos elétricos daquela época. Isso porque a partida elétrica tornou os modelos à combustão mais fáceis de operar. As melhoria das estradas, o preço baixo do petróleo e a limitação de tecnologia das baterias também contribuíram para que os modelos elétricos fossem deixados em segundo plano.

Esse cenário começou a mudar no final dos anos 1960, graças às preocupações ambientais e à escassez do petróleo. Na galeria, veja os principais modelos elétricos lançados pela Ford desde 1913:

Foto: Divulgação 1913 - Protótipo elétrico inspirado no Modelo T foi desenvolvido, mas nunca saiu do papel Foto: Divulgação 1967 - Pesquisadores da Ford desenvolveram o Comuta, um protótipo experimental totalmente elétrico. O subcompacto, alimentado por quatro baterias de chumbo-ácido, tinha autonomia de 64 km com carga total e velocidade máxima de apenas 40 km/h. O carro urbano com pouco mais de 2 metros de comprimento nunca foi produzido Foto: Divulgação Final da década de 1980 - No final da década de 1980, a Ford desenvolveu outro veículo elétrico de pesquisa em parceria com o Departamento de Energia dos EUA. O ETX-II, um Ford Aerostar totalmente elétrico, tinha velocidade máxima de 100 km/h e autonomia de 160 km. Inicialmente, era alimentado por uma bateria de chumbo-ácido, depois trocada por uma bateria de sódio e enxofre Foto: Divulgação 1991 - O conceito Connecta foi outro grande passo. Sua bateria de sódio e enxofre – inovação da qual a Ford foi pioneira na década de 1960 e continuou pesquisando mesmo depois de outras marcas descartarem a tecnologia, devido à sua complexidade – podia ser recarregada numa tomada doméstica comum ou numa tomada especial de 220 V Foto: Divulgação 1993 - A empresa desenvolveu a van elétrica Ecostar – baseada no Escort europeu – para um programa-piloto de frotas. Ela tinha autonomia de 160 km e velocidade máxima de 112 km/h. Uma frota de teste com mais de 80 Ecostars rodou mais de 1,6 milhão de km em cidades ao redor do mundo, mas o custo de US$ 45 mil da bateria de sódio e enxofre inviabilizou sua produção Foto: Divulgação Meados de 1990 - A Ford avançou bastante nos custos com uma Ranger elétrica, o primeiro veículo elétrico de produção vendido nos Estados Unidos. Mesmo com preço público de cerca de US$ 30 mil, a maioria das 2.000 Ranger elétricas produzidas entre 1998 e 2000 foi vendida ou arrendada para empresas de serviço público e agências governamentais, como o Serviço Postal dos EUA. Com bateria chumbo-ácida, a picape tinha velocidade máxima de 120 km/h e autonomia de cerca de 96 km. A opção de uma bateria de níquel-metal-hidreto, lançada em 1999, deu a ela a mesma capacidade de carga útil da Ranger a gasolina, além de autonomia ampliada para 160 km Foto: Divulgação 2001 - O centro de pesquisa e engenharia avançada na Europa desenvolveu o primeiro veículo totalmente elétrico com uma bateria de íons de lítio, baseado no Ka. O modelo tinha uma autonomia de mais de 145 km e velocidade máxima em torno de 130 km/h Foto: Divulgação 2002 - Parte de um programa-piloto de 400 unidades, o TH!NK City era um compacto de dois lugares com baterias de níquel-cádmio. Ele atingia a velocidade máxima de cerca de 90 km/h, com autonomia de 64 a 80 km. Já o TH!NK Neighbor era um veículo de dois ou quatro lugares, projetado para viagens curtas. Alimentado por baterias de chumbo-ácido, tinha velocidade máxima de 40 km/h e autonomia de 32 a 48 km. Foram produzidos 7.000 TH!NK Neighbor Foto: Divulgação 2004 - O Escape Hybrid foi o primeiro SUV híbrido do mundo e o primeiro híbrido produzido por uma montadora da América do Norte. Ele foi eleito Utilitário do Ano nos EUA e começou a operar em frotas de táxi na cidade de Nova York Foto: Divulgação 2019 - Em novembro do último ano, a Ford lançou o Mustang Mach-E elétrico em Los Angeles, nos EUA. As reservas da edição limitada First Edition se esgotaram rapidamente