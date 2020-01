07/01/2020 | 09:40



Os juros futuros operam estáveis nesta terça-feira, 7, e com liquidez bem reduzida. O movimento se dá em linha com o dólar à vista, que também ronda a estabilidade ante o real, com viés de baixa, em dia de tom mais positivo no exterior diante da ausência de desdobramentos concretos negativos em relação à crise geopolítica entre Estados Unidos e Irã.

Às 9h23 desta terça, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,515%, de 4,526% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 exibia 5,81%, de 5,82%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 estava em 6,46%, mesma taxa do ajuste de segunda-feira, dia 6.