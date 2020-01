Estefano Zaquini e Tábata Binder convidam para confeitaria em São Bernardo

Marcela Ibelli

O coquetel de lançamento da sociedade entre Estefano Zaquini e Tábata Binder na Flor de Sal Café e Confeitaria, em São Bernardo, parecia uma festa de família tamanho clima acolhedor. A diferença é que o menu foi todo preparado pelos chefs supergabaritados, apesar da pouca idade – ele tem 25 e ela, 33 anos. Entradinhas, finger foods e, claro, os doces – de babar a banoffee – foram servidos em meio às lembranças da infância de ambos e, principalmente, às histórias de lutas dos profissionais relembradas com carinho e emoção pelos familiares, amigos e professores. Tábata abriu o bistrô há cinco anos e convidou Zaquini – que foi para a final do Masterchef - A Revanche – para sociedade no negócio. Ele deu curso no estabelecimento dela. “Parecia que nos conhecíamos há anos”, disse a chef. Estefano está empolgado e feliz com a nova missão. Independentemente do tipo de comida, ele disse que aprendeu algo muito valioso nos últimos tempos. “Tem que ser gostoso, isso é o que importa.” Muito tímidas, a avó Dona Marina e a mãe do chef do Alzira Franco, Fátima, nem precisaram dizer muitas palavras para demonstrar o quanto estavam orgulhosas. Afinal, o menininho de 8 anos que vendia doces e salgados para pagar excursão na escola cresceu!

Marina e Fátima, avó e mãe de Zaquini, demonstraram muito orgulho pelo profissional que ele se tornou

Família da Tábata, Bianca, Diego e Diego da Silva, filhos e marido, se emocionaram ao falar da luta da cozinheira

na gastronomia; ela vendia quentinhas antes

de abrir o bistrô

Pai e tio de Tábata, Genaldo e Marcelo

O cantinho dos chefs vai vender, principalmente, obremesas e café; a banoffee é deliciosa; fica a dica

Novo comando

Tomou posse a nova diretoria da Clasa (Casa Lions de Adolescentes de Santo André) composta por Estácio José Santana, que encara a função de presidente, e Valdeci Francisco da Silva, a de diretor administrativo. Antonio José Monte, o novo diretor financeiro, presidente da Coop. Ele assume o desafio de conduzir a Clasa, que já atua a mais de 40 anos no ramo de jovem aprendiz em parceria com as empresas da região. Boa sorte!

Jovens valorizados

É para se comemorar muito o fato de o Projeto Guri, que leva música para crianças e adolescentes carentes, não ter acabado. Pelo contrário. Está mais forte do que nunca. Serão abertas vagas remanescentes para cursos gratuitos a alunos de 6 a 18 anos incompletos. As inscrições acontecem de 27 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme os dias e horários de atendimento de cada polo, e por ordem de chegada. São mais de 30 opções ofertadas em todos os locais. O mais perto da região fica no Heliópolis.

Ações não param

Mal ocorreu a festa de inauguração do restaurante da Casa Ronald McDonald, em Santo André – para crianças e adolescentes com câncer – e já foi divulgada a primeira atividade do ano para ajudar a instituição que faz um bem danado para pacientes e familiares. Na quinta-feira, às 19h, o Quintal do Espeto Tatuapé (Rua Serra de Botucatu, 1.933) promoverá Noite Beneficente com show do Zoom Beatles. Os convites podem ser adquiridos no 96331-4015 com Rose.