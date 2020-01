06/01/2020 | 08:58



As vendas do setor automotivo do Reino Unido recuaram pelo terceiro ano consecutivo em 2019, à medida que temores relacionados às incertezas do Brexit - como é conhecido o processo para que o país se retire da União Europeia - derrubaram a demanda por carros ao menor patamar em seis anos.

Dados da associação britânica de montadoras mostram que os registros de novos veículos no Reino Unido caíram 2,4% no ano passado, a 2,311 milhões de unidades. Fonte: Dow Jones Newswires.