Lifestyle travel: hotel leva um pedacinho do Japão a Londres

06/01/2020



Apesar de ser uma cidade bem agitada, Londres tem espaço para os adeptos do lifestyle travel. Um exemplo de hotel que pratica esta modalidade de turismo é o The Prince Akatoki London, inaugurado em setembro de 2019, no bairro de Marylebone, bem próximo a atrações como o Hyde Park.

Lifestyle travel em Londres

O objetivo do hotel é oferecer aos hóspedes a possibilidade de relaxar e, ao mesmo tempo, vivenciar um estilo de vida diferente, inspirado na cultura japonesa. Cada detalhe é um convite a desacelerar, respirar e se preparar para um novo dia. A palavra Akatoki, inclusive, significa amanhecer.

Por trás da simplicidade estética, cada acomodação estimula a serenidade e traz paz de espírito. Os mimos oferecidos dentro dos apartamentos incluem tapetes de yoga para momentos de meditação e um confortável robe japonês.

Ao final de cada dia, o hóspede encontra um origami em seu quarto, assim como um chá para uma noite tranquila de sono e um spray de travesseiro com fragrâncias especiais para induzir ao sono e relaxamento.

Gastronomia

Já os sabores do Japão estão presentes no menu do TOKii, onde a característica oriental está aberta a ingredientes internacionais, escapando dos clichês da cozinha fusion.

O The Malt Lounge & Bar é outro exemplo dessa união entre Oriente e Ocidente. O espaço celebra o melhor da mixologia aliada a uma carta de whiskies premium internacionais e japoneses, além de diferentes tipos de saquês.

De dia, o bar se converte em um salão de chá – o consumo da bebida é um ritual tanto na Inglaterra quanto no Japão – e oferece uma experiência única com ingredientes das duas culturas.

