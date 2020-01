Cleo é criticada na web após estrear como cantora na televisão: Alguém para ela

05/01/2020 | 14:11



Cleo se tornou um dos assuntos mais comentados na web após fazer sua estreia na televisão como cantora. Ela se apresentou na noite do último sábado, dia 4, durante o Altas Horas e cantou a canção Queima, ao lado do funkeira Pocah, e também Freak Mode, com a banda 3030.

Aos 37 anos de idade, Cleo vem apostando na carreira como cantora e até já lançou alguns clipes, como Bandida e Jungle Kid. No entanto, teve gente que não curtiu esse novo lado da artista e acabou dando opiniões negativas a respeito da apresentação no programa de Serginho Groisman.

Medo de dormir e sonhar com a Cleo cantando, escreveu uma internauta no Twitter.

Me desculpem gente, mas essa Cleo não canta nada. Alguém, por favor, pare ela, pediu outro.

Miga, para pelo amor de Deus, falou um terceiro.