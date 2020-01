Xuxa Meneghel se declara para Junno Andrade e diz: Descobri o que é ser cuidada e desejada

05/01/2020 | 14:11



Xuxa Meneghel que está viajando com seu namorado, Junno Andrade, pela Europa aproveitando um tempinho neste domingo, dia 5, para compartilhar uma foto pra lá de fofa ao lado do amado. E claro, fazer aquela declaração de encher os olhos e deixar qualquer coração mais quentinho!

Na foto, os dois estão trocando um beijinho cobertos de muita roupa, e durante o texto feito pela rainha dos baixinhos, ela deixa bem claro que descobriu ao longo desses anos de relacionamento com o cantor o que é ser verdadeiramente cuidada e desejada.

Ju, você me faz tão feliz, eu simplesmente descobri com você o que é ser cuidada, desejada, amada, respeitada... você me faz TÃO feliz. Obrigada por me fazer sentir linda, gostosa todos os dias, acordar com você ao meu lado nesses sete anos (vamos para oito) tem sido um presente. Te amo muito!!!

Junno Andrade já tinha compartilhado antes em seu Instagram uma foto dando um beijinho (só que de mais perto) na amada e desejou um ótimo ano a todos os seus fãs e seguidores.

Eles são muito fofos, né?