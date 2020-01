Ao que e a quem você é grato?

Marcela Ibelli

Você sabia que hoje é o Dia da Gratidão no Brasil? A data também é celebrada mundialmente em 21 de setembro, quando em. 1965, aconteceu encontro no Havaí com pessoas motivadas a reservar um dia para agradecer. “A data representa enorme poder de transformar a maneira como enxergamos o mundo, nossa vida e relacionamentos. Todos temos algo pelo qual ser grato”, diz Vivian Wolff, coach especialista em desenvolvimento humano e mindfulness pelo ICI (Integrated Coaching Institute). Quer tentar? “Comece com pequenos passos: a cada noite, ao deitar, agradeça por três coisas que aconteceram em seu dia. Vale o que fizer sentido para você. Pode ser um encontro inesperado com uma pessoa querida, um aumento de salário ou o fato de seu filho ter entrado na faculdade, por exemplo”, explica Vivian. Fato é que tudo vai ficar mais leve!

Registro do aniversário de 17 anos da ativista sueca Greta Thunberg, que aproveitou a data para participar de protesto em defesa do meio ambiente em Estolcomo

Natura conclui compra da Avon e cria quarta maior empresa de beleza do mundo

Influencer de São Bernardo Mamá Castilho curte férias em Trancoso, na Bahia, com o amor Rafael Jordão



Camila Pinheiro e o marido, o comediante Fabio Rabin na virada; ela enfrenta um câncer de mama

Atriz Sharon Menezes comemora 2020 com a família; no fim de 2019 ela ajudou vizinhos a escapar de incêndio

Inaugura hoje, às 19h, em São Bernardo, a confeitaria do MasterChef de Santo André Estefano Zaquini. Entrada é para convidados.

A partir de hoje, até dia 31, tem curso de férias no Estúdio Artístico Viva pela Dança, em São Bernardo.

Domingo, às 14h, acontece, em Santo André, o curso Magia das Fadas, no Bosque dos Gnomos.

Domingo, às 12h30, será realizado o 2º encontro de slackline na associação da modalidade em Mauá.