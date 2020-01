Netuninho decepciona e cede empate no fim

Da Redação



04/01/2020 | 17:43



Apesar da partida em pleno Estádio do Inamar, o Água Santa decepcionou hoje na estreia e ficou no empate por 1 a 1 diante do Trem, do Amapá, pela Copa São Paulo. O Netuninho vencia o confronto até os 45 minutos do segundo tempo, mas bobeou e cedeu a igualdade em lance de bola parada, o que complica a sua situação no torneio nacional. Com o placar considerado adverso, a equipe do Grande ABC vai precisar necessariamente de êxito no próximo duelo, frente ao Vitória da Conquista, da Bahia, para seguir adiante. Isso porque são quatros clubes por grupo, só que o Flamengo desistiu da competição - todos os jogos contra o time carioca serão registrados como W.O.

Água Santa e Trem fizeram partida bem disputada. Os anfitriões dominaram as ações na etapa inicial e abriram o placar logo aos 9 minutos do duelo após cabeceio do atacante Renato. Comandado pelo técnico Douglas Neves, o time de Diadema ainda teve duas grandes oportunidades para ampliar o marcador, com Gustavo e novamente Renato, porém não foram concretizadas. Do outro lado, Juninho foi quem levou perigo à meta defendida por Vinicius, em lance também desperdiçado.

Na fase complementar, os visitantes equilibraram o confronto e criaram boas oportunidades, com Macapá. No último minuto do tempo regulamentar, o árbitro marcou falta na entrada da área e Juninho, camisa 10 do rival, arrancou igualdade suada contra o Netuninho.

O Grupo 25 retoma as atividades na terça-feira, às 12h45, com Água Santa e Vitória da Conquista. A decisão da chave, contudo, se dará na sexta-feira, quando o Trem pega o time baiano. Netuninho e Trem dividem a liderança com quatro pontos, um a mais que o Vitória da Conquista, que ainda não estreou no campeonato – as três equipes começaram com três pontos cada devido à saída do Flamengo.