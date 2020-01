Tatá Werneck revela perda de peso após o nascimento da filha: Emagreci 12 quilos

04/01/2020 | 12:11



Tatá Werneck voltou às redes sociais na última sexta-feira, dia 3, para bater um papo com seus seguidores de plantão. Dentre os assuntos falados, a apresentadora trouxe à tona algumas informações sobre a gravidez de Clara Maria, sua primeira filha com Rafael Vitti, e fez uma baita revelação sobre o ganho de peso durante a maternidade.

Eu via as grávidas famosas recuperando o corpo rapidinho. Aí eu fiquei grávida e... qual foi?, questionou Tatá no Twitter.

Se continuar amamentando a Clarex, você voltará rapidinho ao peso pré-gestação, opinou uma internauta na sequência.

E Tatá explicou revelando as mudanças que sofreu no corpo recentemente:

Já emagreci 12 quilos, mas descobri que engordei 22.

Ainda durante a interação com os fãs, a apresentadora contou que descobriu a gravidez com poucas semanas.

Sua gravidez durou 18 meses. É natural que também leve mais tempo pro corpinho violão retornar, brincou um seguidor.

Durou mesmo. Mas também eu descobri com cinco minutos depois de ter engravidado. Acho chiquérrimo aquelas mulheres: achei que era apendicite e eram gêmeos, respondeu Tatá, em tom divertido.