04/01/2020 | 11:11



Cara Delevingne e Ashley Benson estiveram no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, e foram vistas chegando a um restaurante japonês no bairro do Leblon, onde foram flagradas em momentos românticos.

Depois, ao deixarem o local, perceberam a presença dos paparazzi. Ashley, por exemplo, ficou incomodada e tentou esconder o seu rosto com a ajuda do casaco antes de entrar no carro.

Em seguida, Delevingne aparece e tenta ajudar a namorada a se esconder, enquanto o segurança que as acompanhava usava uma sacola grande para cobrir o rosto das duas e evitar o assédio.