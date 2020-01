Benassi oferece dez vagas para menor aprendiz em Santo André

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



06/01/2020 | 07:17



O Grupo Benassi SP, que atua na área de FLV (Frutas, Legumes e Verduras) e prestação de serviço, abre inscrições para o programa Jovem Aprendiz 2020. Interessados podem se cadastrar até o dia 17. Inicialmente, há dez vagas para Santo André, mas a ideia é fazer banco de talentos da região que poderá ser ativado em novas oportunidades.

Para participar os jovens devem ter, no mínimo, 15 anos e estar cursando o ensino médio de manhã ou à noite (ou, ainda, já ter concluído). De acordo com a Benassi SP, o objetivo da iniciativa “é estimular e contribuir para a qualificação profissional dos jovens nessa fase tão desafiadora que é a entrada no mercado de trabalho”.

Além de desenvolver os participantes, a Benassi SP também oferecerá salário/bolsa e benefícios como alimentação e vale-transporte. A carga horária é de 26 horas semanais.

Para se inscrever, o candidato deverá, preferencialmente, entregar a ficha de inscrição e currículo pessoalmente na Rua Onze de Junho, 779, sala 1, em Santo André, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. Em caso de dúvidas, a empresa está à disposição por meio do telefone 4432-2448 ou pelo e-mail marcoaurelio@benassisp.com.br.