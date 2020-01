Klara Castanho cresceu e apareceu!

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



05/01/2020 | 07:00



Lembro como se fosse hoje: Klara Castanho, 8 anos, recebeu a equipe do Diário na casa dela, em Santo André, para falar sobre trabalhos na televisão. A reportagem saiu no Diarinho de 2008. Na época, Klara estava no ar em propaganda de margarina, na série Mothern, da GNT, e se preparava para primeira novela: Revelação, no SBT. “Estou ansiosa”, disse a garotinha, que me mostrou seu quarto cheio de bonecas e o parquinho do condomínio.

Quase 12 anos depois da entrevista, a moça Klara, que continua aqui pela região, comemora enorme feito. Ela está na lista de 20 brasileiros com 20 anos que têm tudo para se destacar na próxima década, de acordo com a revista Veja. Segundo ela, é o reconhecimento de muito esforço. “Farei 20 anos, tenho desafios pela frente, mas tive que abrir mão de tanta coisa que é tão necessário eu simplesmente entender o que esse esforço significou para mim”, desabafou Klara.

Ela continuou: “Demorei para entender meu valor. Se não tivesse toda a base familiar que tenho, não seria nada. Sou dedicada, estudiosa, focada e entregue ao meu trabalho. Viver na era da internet é difícil. Agora sinto gratidão por pessoas tão importantes entenderam o que sou e o que pretendo ser. Gratidão por todos que me acompanham”, disse a atriz, que também se aventurou no mundo da literatura. Na revista, o destaque fica por conta do livro Meu Jeito Certo de Fazer Tudo Errado, distribuído nas escolas públicas. Klara também estará no filme Os Detetives do Prédio Azul 3, ao lado de Lázaro Ramos.

ELES VÃO INVADIR O GRANDE ABC..

Esta coluna levantou os shows que vão movimentar a região em 2020; o grupo Baby Beef convida para as apresentações, entre outras, de Leonardo (13/3); 4 do Skank em 24 de abril e de Sidney Magal (5), em 4 de abril

Quem gosta de sertanejo ‘bem puxado’ pode se preparar para ver Wesley Safadão, no Aramaçan, em Santo André (17/1); o clube também vai ter Djavan (13/3) e jantar show especial com o Roupa Nova (3/4)

Na Estância Alto da Serra, em São Bernardo, Felipe Araújo sobe no palco com Gustavo Lima e Wallas Arrais no dia 7 de fevereiro; a vez de Dilsinho e Gustavo Mioto é em 18 de janeiro

O Senhor Boteco, de São Caetano, tem agenda com Péricles (13/1) e Mumuzinho (24/1), na foto