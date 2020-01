Qual sua palavra para 2020?

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



03/01/2020



O dicionário Oxford elegeu emergência climática como o termo de 2019. Já o dicionário digital norte-americano Dictionary.com definiu existencial como a palavra do ano que se foi. Agora são 363 novos dias para definir como 2020 será resumido. Já pensou em qual palavra gostaria de usar? O sertanejo Marcos, da dupla Marcos & Belutti, definiu o termo esperança como seu mantra para 2020. De São Caetano, o artista se apresentou ao lado no colega de palco na festa de Ano-Novo da Avenida Paulista. Agora ele está de férias e viajou com a família para Foz do Iguaçu.Para Ana e Vitória, que também encerraram 2019 na Paulista, o que mais querem ouvir, viver e ter são amor e coragem. A atriz e apresentadora Fabiana Karla, que conduziu a festa, também elegeu o que vai guiá-la nos próximos 12 meses: paz. Ela foi eleita embaixadora da paz na Itália, em 2018, e também a Palma de Ouro de Assis por seu trabalho social em Recife.

Maisa Silva é a convidada do ‘Pra Quem Você Tira o Chapéu’, da reprise do ‘Programa Raul Gil’ de sábado, no SBT; a apresentadora de São Bernardo não tirou o chapéu para as fake news

Giovanna Grigio, de Mauá, postou foto em Ipanema, Rio, no primeiro dia do ano

Rolou encontro entre os conterrâneos de Grande ABC Dani Calabresa (São Bernardo) e Danilo Gentili (Santo André); na legenda do apresentador: ‘o último #sextou de 2019 é com ela.’

Divas Ivete Sangalo e Sabrina Sato no Réveillon de Itacaré