EC São Bernardo troca sintético por grama e receberá atual campeão

Dérek Bittencourt



02/01/2020 | 06:42



O EC São Bernardo será cabeça de chave do Grupo 29 e terá a companhia do São Paulo, atual campeão. Mas o Tricolor não será a única dificuldade para o Cachorrão. Isso porque, adaptado ao Baetão, nesta edição terá de se acostumar a jogar na grama natural do Estádio 1º de Maio, que volta a ser sede depois de 13 edições.

“Depois de tantos anos jogando no Baetão, agora estão mudando para o gramado. Mas é questão de adaptação. Era um dos nossos poderes dentro de casa, mas também fizemos boas partidas fora”, declarou o técnico Galego, que indicou qual deve ser a postura de seu grupo durante a competição. “Importante ter foco, concentração e comprometimento para não ser pego de surpresa. E humildade. Acho que tudo isso pode nos ajudar a passar da primeira fase”, disse.

Além de EC São Bernardo e São Paulo, a chave ainda conta com Palmeira-RN, primeiro adversário do Cachorrão, e Operário-PR. “Todos os adversários têm nosso respeito. Independentemente da grandeza, qualidade ou número de títulos. Não podemos brincar”, pontuou Galego.

Segundo o treinador, o grupo tem um ataque consolidado, mas passa por problemas na defesa. “A gente chega tentando reformular o sistema defensivo. Fizemos bom Paulista, mas nossos dois zagueiros, volante e goleiro estouraram a idade. Então estamos tentando entrosar, buscando os ajustes. Já no sistema ofensivo temos bastante opção, é o pessoal que já vem jogando, então tem o entrosamento”, concluiu.