Com chave sediada na Capital, São Caetano tem ídolo no comando

Dérek Bittencourt



02/01/2020 | 06:39



O São Caetano teve grande mudança no comando do time que disputará a Copinha às vésperas da competição. Fahel Júnior saiu e em seu lugar entrou Anderson Lima, personagem de grande identificação com o clube. E, agora, tem a incumbência de tentar levar a garotada são-caetanense o mais longe possível na competição.

Justamente por ser ex-atleta, o técnico sabe da visibilidade que a Copinha oferece. “É competição importante, que todo mundo está vendo. Tem que dar o máximo para ter um destino melhor na carreira deles, aqui ou em outro lugar”, declarou Anderson Lima. “É hora da superação. De não deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Peço para que se dediquem, porque não volta mais. Para alguns, é a última Copa. Então é o campeonato da vida”, complementou.

O Azulão integra o Grupo 31, com sede no Estádio Nicolau Alayon, na Capital. Na estreia, terá o time da casa, o Nacional (além de Ceará e Canaã-BA). Mas o que chama atenção é o horário pouco usual para o duelo: às 8h45 de sábado. Tal situação não deixou Anderson Lima nem um pouco feliz. “Horário horrível, essa é a primeira preocupação com logística, acordar cedo. Ainda bem que, pelo menos, será num sábado e não tem trânsito”, disse o comandante, que alertou para a dificuldade extra do primeiro jogo. “Aquele friozinho na barriga é normal, mas vamos tentar deixá-los o mais tranquilos possível”, afirmou. “A gente tem feito bons trabalhos, os meninos são empenhados e dedicados. Vão estar preparados e fazer boa Copa”, concluiu Anderson Lima.