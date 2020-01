Adeus 2019

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



02/01/2020 | 07:19



Em 2019, apesar do dólar alto, que iniciou o ano por volta de R$ 3,80, chegou a bater a casa dos R$ 4,30 e encerrou aos R$ 4,16, o turista brasileiro deu seu jeitinho e não deixou de viajar. Nos primeiros meses conseguiu viabilizar passeios ao Exterior e, conforme o câmbio começou a pesar mais no bolso, passou a redescobrir seu País e a explorar destinos alcançados a poucas horas de carro do Grande ABC.

Tanto que essa foi uma das apostas do caderno Turismo ao longo do ano passado, mostrar ao leitor opções que estão logo ali, como Itu, Brotas, São Roque, Jundiaí, Piracicaba, Olímpia, Cesário Lange, Ibiúna, Itatiba e cidades do Litoral Norte, como São Sebastião e Ubatuba – todas no Estado de São Paulo – e do circuito mineiro das Serras Verdes, como Gonçalves, Córrego do Bom Jesus, Bueno Brandão, Consolação, Extrema e Monte Verde. Lugares esses que podem continuar a ser explorados pelos preços amigáveis e distâncias acessíveis. Além das belezas naturais, eles guardam muita cultura, como a visita à tribo indígena da Aldeia Rio Silveira, em Boracéia; gastronomia, caso das cidadezinhas da Serra da Mantiqueira, uma pertinho da outra e com rica culinária; e luxo a um tanque de combustível, como os dos resorts Mavsa e Clara Ibiúna e do Hotel Fazenda Dona Carolina.

Também foram destaque viagens de avião a lugares próximos e que encantam, como Porto Seguro, na Bahia, berço da História do Brasil que ainda oferece natureza exuberante, praias cristalinas e excelente comida. Gramado, principal destino de serra do Rio Grande do Sul, que faz com que o turista se sinta no inverno europeu a poucas horas de voo de São Paulo. E Curitiba, que apareceu como opção mais econômica pertinho e cheia de atrativos culturais.

Para quem não resiste a uma viagem internacional, mesmo com o dólar nas alturas, alternativa apresentada foi o país vizinho Chile, que apareceu em duas edições no início de 2019, uma para mostrar a multifacetada capital Santiago, repleta de passeios ao ar livre e de vinícolas centenárias, hospedagens para todos os bolsos e gostos e culinária de primeira. Outra, sobre o impressionante destino que é o deserto do Atacama, cujos principais pontos turísticos contam com vulcões, gêiseres, lagoas com um azul de doer os olhos, flamingos, recepção calorosa e muita altitude – é possível ir a 4.500 metros de altura.

O Diário ainda passou pelo mais novo queridinho país dos brasileiros na Europa, Portugal, e mostrou as riquezas do Porto, além das novidades para quem é fã da Flórida, nos Estados Unidos, mudar o roteiro tradicional das atrações da Disney e Universal ao incluir o parque da Nasa e a ‘caça’ aos alligators (jacarés).

Para as primeiras edições de 2020, o leitor pode esperar conteúdo da encantadora e cenográfica Tiradentes, em Minas Gerais, verdadeira aula de História ao ar livre com gastronomia de primeira, e sobre como estabelecimentos do Litoral Norte estão se preparando para receber o turista que optou pelo local em vez do Nordeste, que sofreu bastante no segundo semestre de 2019 ao ter mais de 200 praias atingidas pelo vazamento de óleo, ainda presente em algumas localidades – fato também relatado pelo caderno. Boa leitura e boa viagem!