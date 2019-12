CSN Mineração recebe aval para emitir debênture incentivada para obra em Itaguaí

31/12/2019 | 09:56



O Ministério da Infraestrutura aprovou como prioritário, para fins de emissão de debêntures incentivadas, projeto de expansão do terminal portuário de granéis sólidos no Porto de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro, proposto pela CSN Mineração.

Segundo a empresa, o "Projeto Expansão Tecar" tem por objeto garantir a capacidade operacional do terminal de exportação de minério de ferro, por meio de investimentos em expansão e modernização do complexo, com a adequação dos pátios e dos transportadores existentes, realização de obras offshore e onshore, obras de arte e implementação e modernização de estruturas de apoio operacional.

O aval ao projeto para receber o incentivo está em portaria da pasta publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, dia 31 de dezembro.