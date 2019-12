Edenred Brasil contrata em São Paulo e Barueri

da Redação



31/12/2019 | 06:08



A Edenred, companhia francesa especializada em soluções transacionais para empresas, comerciantes e empregados, está com cinco vagas abertas para seus escritórios de São Paulo e Barueri. O processo seletivo conta com oportunidades para duas das marcas do grupo.

Na Repom, com foco em soluções de gestão e meios de pagamento de despesas de transporte rodoviário de cargas, a demanda é por analista de business intelligence e analista de produtos, para atuação em Barueri. Já no escritório de São Paulo, a chance é para arquiteto de sistemas, que atuará na Ticket, pioneira no setor de benefícios de refeição e alimentação.

Os profissionais devem ter formação superior completa e conhecimento da respectiva área de atuação. Os interessados devem se candidatar ao processo seletivo pelo site http://edenred.com.br/carreiras/. Lá estão informações sobre os requisitos necessários aos candidatos.



SOBRE A EMPRESA

No Brasil, a oferta de produtos Edenred é baseada em três linhas de negócio: benefícios ao trabalhador (Ticket); frota e soluções de mobilidade (Ticket Log, Repom e Edenred Soluções Pré-Pagas); e soluções complementares (Accentiv’).

A companhia possui mais de 130 mil empresas-clientes, 7 milhões de empregados beneficiados e 330 mil comerciantes credenciados.