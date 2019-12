Gata se reencontra com tutora dois anos após sumir durante furacão

29/12/2019 | 21:22



Uma gata desaparecida há dois anos na Flórida, nos Estados Unidos, durante o furacão Irma conseguiu se reencontrar com sua tutora na sexta-feira, 27. A delegacia do condado de Hillsborough tuítou na semana passada que "um gato" apareceu em um de seus escritórios na área de Tampa e os policiais queriam encontrar o dono do felino. "O gato parece muito domesticado e pode ser de uma casa ou apartamento próximo", publicaram.

Nesta sexta, a conta na rede social trouxe uma atualização sobre o caso: o proprietário foi rastreado via microchip depois que os policiais levaram o gato a um veterinário local.

Os policiais descobriram que "o gato", na verdade, era uma gata que se chama Eva.

Eles não revelaram o nome da tutora que explicou que o pet desapareceu durante o furacão Irma em 2017, cujo caminho atravessava o meio da Flórida.

"Hoje à noite, a proprietária se reuniu com Eva", postou a delegacia. "Eva agora está vivendo de luxo. MEOW, essa é uma ótima história!"