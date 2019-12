Grande ABC oferece 766 postos de trabalho

Soraia Abreu Pedrozo

30/12/2019 | 07:18



Quem busca por oportunidade de emprego neste fim de ano pode verificar se uma das 766 chances disponíveis no Grande ABC se encaixa no seu perfil. Em São Bernardo, a CTR (Central de Trabalho e Renda) conta com 650 postos de trabalho. Dentre eles, há 500 para operador de telemarketing receptivo e ativo, 26 para servente de obras, 22 para ajudante de cozinha e outros 22 para auxiliar de cozinha, 20 para auxiliar técnico de controle de qualidade, dez para atendente de lanchonete e dez para carpinteiro.

Para participar dos processos seletivos dos centros públicos é preciso cadastrar seus dados no portal https://empregabrasil.mte.gov.br/ ou ir pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, munido dos documentos RG, CPF e carteira de trabalho.

A agência de recrutamento Luandre, que tem unidade em Santo André, dispõe de 116 vagas. Por exemplo, o cargo de diretor industrial remunera de R$ 34 mil a R$ 34,5 mil. O de analista de contas a receber pleno oferece salário entre R$ 4.000 e R$ 4.500. Vendedor técnico ganha de R$ 3.500 a R$ 4.000, assistente de televendas, entre R$ 2.000 e R$ 2.500 e, promotor de vendas, de R$ 1.000 a R$ 1.500. Interessados devem acessar www.luandre.com.br.